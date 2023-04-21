鳳小岳新歌〈風車〉26日至28日於POP Radio首播，28日正式上線。（環球音樂提供）

鳳小岳將於4月28日推出個人第一首音樂作品〈風車〉。（環球音樂提供）

鳳小岳新歌〈風車〉26日至28日於POP Radio首播，28日正式上線。（環球音樂提供）

台英混血的「戲劇男神」鳳小岳將於4月28日推出個人第一首音樂作品〈風車〉，而且還是一首閩南語歌曲。日前包括金曲歌王林俊傑、金曲歌后魏如萱、金馬影后桂綸鎂、金鐘視后林依晨、張孝全、楊謹華等，紛紛在社群限動Po出恭喜影片表示期待，鳳小岳幽默表示，發片的勇氣是媽媽鼓勵他「七年之癢」。

鳳小岳笑言，媽媽說「人體細胞每7年就會更新一次、每7年人生就會有一個新的身分」，他在21歲大學畢業、28歲升格為父親，如今35歲的他，決定以「創作歌手」新身分，帶領粉絲一窺他的低調且神祕的內心旋律。

鳳小岳外型帥氣，在不少電影、戲劇作品中皆擔綱男主角，然而他曾與許多歌手合作音樂作品，大多皆是低調為他人擔任吉他伴奏；事實上鳳小岳受小提琴家父親的影響，從小對音樂非常熱愛，他自13歲開始學吉他，高中時更曾獲得「YAMAHA全國熱音熱門音樂大賽」的「最佳吉他手」獎，至今也暗自累積100多首創作，鳳小岳說：「有天突然想到『如果到60歲都還沒做音樂怎麼辦？』，我的年紀也到了不想再怨天尤人了。」

今年初他參演由伍佰自編自導自演的搖滾歌劇《成功之路》，展現演、唱、奏俱佳的音樂實力，獲得好評！也因此與伍佰熟稔，新歌特別邀來伍佰為作詞，問到為何會選擇以閩南語歌敲開自己的樂壇大門？鳳小岳打趣：「我自己其實也非常驚訝事情會這樣發展。」

鳳小岳從小在台灣長大，「我國小其實講滿多台語的，我是到20幾歲大家才覺得我越來越洋派，以音樂要跟大家見面的第一首歌，我覺得必須要回到我自己一個很草根性的狀態。」