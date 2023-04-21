科法斯亞太區首席經濟學歐韋良（Bernard AW）表示，由於美國矽谷銀行（SVB）倒閉後全球避險情緒高漲，導致3月市場劇烈波動。在3月亞洲股市普遍下挫，使投資者青睞「更安全」的債券市場，導致借貸成本走低。

歐韋良說，自美國聯準會去年12月以來放緩升息節奏後，近期亞洲本地區的貨幣緊縮幅度也有所放緩。外匯市場的穩定（對美元小幅上漲）和通膨的緩和也發揮了一定作用。在3月份，中國人民銀行下調存款準備金率放鬆銀根，與此同時，越南國家銀行在公佈今年第一季度經濟增長率放緩至3.3％後，也下調政策利率來支持經濟活動，發出了重要的轉向信號。包括韓國、印尼、印度在內的幾家央行自1～2月以來一直維持政策利率不變。考慮到聯準會即將結束升息，未來可能會有更多央行跟進。

基於高盛金融環境指數（FCI）資料計算的結果，亞洲的金融環境在 3 月份保持穩定。歐韋良表示，美國的經濟衰退及其對全球經濟的衝擊令人擔憂，矽谷銀行的倒閉更是促使全球風險厭惡情緒進一步上升。投資者紛紛轉向更安全的投資，股票市場隨即陷入波動和下跌，債券收益率也有下降。

不過，歐韋良表示，近期金融環境趨於平穩固然值得欣慰，但「整體形勢依然緊張」。即使央行暫停緊縮週期，政策利率仍然明顯高於幾年前。這將導致資金成本居高不下，這將使本已面臨諸多壓力（如投入價格上漲、工資壓力、需求減弱等）的亞洲企業雪上加霜。