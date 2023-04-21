高雄2022年餐飲業銷售額達666億元，已超過疫前的600億元水準，顯示高雄餐飲產業蓬勃發展，而高市府也積極推動青年創業補助、低利貸款，打造高雄成為創業友善城市，21日開展的2023年高雄連鎖加盟展，吸引70家企業、200個品牌攤位，創下13年來的最大規模。

「2023年高雄連鎖加盟展」21日起至24日，在高雄展覽館一連展出4天，台灣連鎖加盟促進協會理事長吳永強表示，高雄連鎖加盟展已經連續舉辦13年，今年參與的廠商規模，已經刷新紀錄，共有超過70家企業、100多個業態，共200多個連鎖加盟品牌攤位，預估吸引10萬人次到場，創造4千個就業機會。

他說，希望藉由這個平台，提供年青年一個公開、透明的機制，協助青年成功創業。

吳永強指出，新冠肺炎（COVID-19）之後，國內的創業潮，節節上升，類似攤商的加盟，也將越來越興盛，再者，數位、無人的機器，也都是較新的創業方向，早午餐加盟則是歷久不衰的項目。

高雄經發局副局長高鎮遠表示，高雄連鎖加盟展多年來已為高雄創造許多商機，正處疫後經濟振興階段的高雄，去年餐飲業的銷售額，已經達到666億元，超越疫前的600億元，感覺疫後的餐飲產業，已有非常明顯的回升。

高鎮遠指出，高雄市青年局、經發局，也將與連鎖加盟促進協會合作，推動更多青年創業補助、低利貸款，打造高雄成為青年創業的友善城市，高雄青年局的青年創業，一案最多補助15萬元，高雄經發局有關低利貸款方面，根據營業項目的不同，則是從100萬元到500萬元。