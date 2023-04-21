Linkin Park 搖滾精神塗鴉牆。（華納音樂提供）

Linkin Park 搖滾精神塗鴉牆繪製過程。（華納音樂提供）

Linkin Park 聯合公園推出20週年紀念專輯。（華納音樂提供）

Linkin Park 聯合公園《天空之城-美特拉 Meteora》20週年紀念專輯已正式發行。此次專輯不僅為樂迷帶來滿滿的回憶，更驚喜收錄過去未曾收錄的作品〈Lost〉，令人感動能在相隔數年後，再次聽見主唱 Chester 的全新聲音。為慶祝《Meteora 美特拉》 20 週年，台灣華納音樂也在這充滿意義的四月，從專輯封面的「噴漆塗鴉」為發想，邀請台灣著名的塗鴉藝術家－傅星翰為專輯創作「Linkin Park 搖滾精神塗鴉牆」，致敬這經典 20 年。此幅塗鴉於21日正式完成，並位於景美河堤邊限期展出一個月，邀請樂迷前往現場打卡。

《天空之城-美特拉 Meteora》於 2023 年正式邁入發行的第 20 年，並於 4／7 推出《天空之城-美特拉 Meteora》 20 週年紀念專輯；此次發行的亮點為一首由Linkin Park聯合公園多年前塵封已久的創作〈Lost〉、〈Fighting Myself〉、〈More the Victim〉，團員 Mike 分享：「當找到這些歌時，感覺就像找到一張你忘記曾經拍下卻很喜歡的照片。」並表達多年來樂迷們一直期待著他們能釋出Chester的遺作，如今終能以這樣的方式實現願望。而紀念專輯中也特別收錄了Linkin Park聯合公園未曾釋出的Demo及演唱會片段，無論是成員或是樂迷都感到十分感動與驚喜。

在這充滿意義的四月，台灣華納音樂特地以《天空之城-Meteora 美特拉》專輯封面的「噴漆塗鴉」為發想，並邀請台灣著名塗鴉藝術家－傅星翰繪製「Linkin Park 搖滾精神塗鴉牆」，地點選在景美河堤邊，致敬Linkin Park 聯合公園的二十週年。傅星翰曾參與周杰倫MV場景設計、W Taipei飯店牆面塗鴉、《大嘻哈時代》節目場景及冠軍獎盃創作、電影《自殺突擊隊》《蝙蝠俠》建築物外牆繪製巨幅塗鴉；也曾受邀品牌SWATCH、XLARGE推出聯名商品...等，擁有豐富經歷的他為Linkin Park聯合公園創作20週年壁畫是再適合不過。

此次壁畫結合了台北元素，包括經典的101大樓；更結合2003年美式復古漫畫元素，並以各種淺色作為線條帶出作品的生動感；也因為畫作規模相當巨大，足有5公尺的寬與高，因此在創作時，傅星翰分享：「最難的是要一直上下梯子，反覆確認整幅畫的狀態及比例，對我來說是很大的挑戰。」此外，當聊到Linkin Park聯合公園之於自己的意義，傅星翰說道：「我第一次聽到聯合公園是因為《變形金剛》；在《天空之城-美特拉Meteora》裡最喜歡的歌是〈Somewhere I belong〉，所以我也把這首歌加入作品元素。」

他更讚嘆人生沒有幾個20年，直言：「20年對我來說是一種成長，也很慶幸自己的這20年來遇到很多志同道合的好夥伴。」邀請大家一起到現場來感受屬於Linkin Park聯合公園甚或是自己的時光故事。而位於景美河堤邊的塗鴉作品於21日正式完成，作品中埋入許多跟Linkin Park聯合公園團員密切相關的元素，期望喚起大家心目中對於Linkin Park聯合公園的熱血回憶，作品限期展出一個月，華納音樂號召樂迷前往現場打卡，未來更將展開一系列抽獎活動，詳情請見「華納音樂西洋」官方社群。