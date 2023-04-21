17歲劉姓少年20日朝土城某當鋪連轟51槍，震驚社會，全案疑與天道盟和竹聯幫弘仁會毒品糾紛有關；劉姓少年因父親入獄，從小被阿嬤養著，阿嬤還給他一棟在中和4層樓透天厝收租，如今價值破千萬，阿嬤說劉男從小就不乖，但不知道會壞到去開槍，今現身法庭還氣到與孫子切割關係說「我不認識他啦」。

劉男阿嬤表示，劉男父母早年離異，後來父親再娶，但常因毒品案入獄，目前須服刑至2026年，劉男從小就是她扶養長大，但都不是很聽話，令她相當苦惱，為此還在2006年將中和南勢角一戶公寓過戶給劉男，擔憂他長大後沒有成就，仍可以有房住，目前她與劉男各住在不同地方。

據了解該棟公寓是4樓含頂樓加蓋的透天厝，阿嬤17年買的時候僅3百萬，如今已漲破千萬，目前改建成出租套房，劉男每月光是收租金就相當可觀；阿嬤原本說不知道孫子會壞到開槍，如今劉男遭少年法院裁定收容，阿嬤今現身法庭卻馬上切割關係說「我不認識他啦」、「什麼都不知道」並騎車快速離開。

此外劉男的身上行頭也意外爆紅，有網友發現背包要價5千元，鞋子更是聯名鞋款「Nike LDV Waffle x Sacai 黑」一雙要價破萬，甚至有店家推出「土城限定款，Gun boy衝鋒包」；目前劉男供稱與當鋪負責人有私人恩怨，槍枝來源則推給已經過世的人，但確切提供者尚待進一步釐清。