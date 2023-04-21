高市議長康裕成、副議長曾俊傑邀請高雄市長陳其邁共同在議會推廣原鄉水蜜桃，並邀各黨團認購，提前為那瑪夏水蜜桃季暖身。（洪浩軒攝）

高雄市議會第4屆第1次定期大會21日開幕，由於那瑪夏水蜜桃產季即將開跑，高市議長康裕成、副議長曾俊傑邀請高雄市長陳其邁共同在議會推廣原鄉水蜜桃，並邀各黨團認購，提前為那瑪夏水蜜桃季暖身，以實際行動支持那瑪夏水蜜桃。

水蜜桃是那瑪夏地區的特色名產，每年都吸引大批遊客到訪、採購，正值高市議會第4屆第1次定期大會開議期間，康裕成及曾俊傑特別邀請陳其邁一同化身最強銷售員，共同促銷那瑪夏水蜜桃，更發起認購活動，康裕成、陳其邁、曾俊傑及無黨團結聯盟黨團總召朱信強、民進黨團總召江瑞鴻均分別認購20至50盒不等。

康裕成表示，高雄原鄉擁有豐富且多元的自然資源，那瑪夏地區除了有最浪漫的螢火蟲季，皮薄多汁的水蜜桃更是讓人難以忘懷，歡迎市民、遊客親自上山，呼吸大自然的芬多精、品嚐在地特色農產和美食，感受原鄉特有觀光魅力。

陳其邁指出，今年因為下雨下得比較少，水蜜桃果肉比較結實，甜度會超過13到14度，跟前幾年相比，今年的水蜜桃特別好吃，要品嚐仙氣十足的那瑪夏水蜜桃，現在正是時候，要買要快，歡迎大家把握時機大量採購。