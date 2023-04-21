路透社報導，北韓外交部長崔善姬（Choe Son Hui）發表聲明，批評美國等七大工業國集團（G7）國家。G7外交部長譴責北韓13日測試所稱的固態燃料洲際彈道飛彈，並於18日在日本會議結束時敦促北韓非核化。

美國與南韓部隊展開年度春季軍事演習，北韓也加強軍事活動並威脅採取「更實際且更具侵略性」的行動，導致最近幾週緊張局勢升級。

北韓一直對這些演習憤怒以對，稱這是「全面核戰」的預演。

崔善姬說，北韓身為核武強權的地位是「底定且不可逆轉的」，即使華府與西方其他國家不承認，這仍是「不可否認的事實」。

她說平壤發展核武只是為了防範美國威脅，並敦促華府撤銷對北韓的「敵意政策」，以確保自身安全。

北韓國營媒體中央通信社報導，崔善姬說：「如果覺得只有華府有權利與能力發動核子攻擊，這樣的想法是落伍過時的。只要我們有力量反擊美國的核子威脅，我們絕對不會尋求任何人的認可或批准。」

崔善姬指控G7國家藉由要求非核化，非法干預北韓內政，稱如果他們試圖侵犯北韓主權與根本利益，平壤將採取強硬行動。

崔善姬說：「我們將持續任何主權國家所能發動的所有合理行為，直到美國與其結盟敵對勢力的威脅徹底消除，以及阻礙我們獨立生存與發展的敵意環境從根本上結束。」