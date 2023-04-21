生產蘋果西打的大西洋飲料公司平鎮廠遭民眾投訴，指2、3月飲料出現不明沉澱物，已有部分經銷商將產品退回公司，但有部分流入市面。桃園市衛生局表示，今天已經派員前往稽查。

有民眾投訴，當時水質有問題，但還是被要求繼續工作，而4月初有經銷商發現蘋果西打有不明沉澱物，雖然有些退回，但還是有部分流到市面。

桃園市衛生局表示，20日接獲檢舉，21日派員前往稽查，目前稽查員已經在現場了解狀況中。