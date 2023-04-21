蘋果西打驚爆含「不明沉澱物」 桃園衛生局出手了 14:062023/04/21 中時 賴佑維 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 生產蘋果西打的大西洋飲料公司平鎮場廠遭民眾投訴，指2、3月飲料出現不明沉澱物，桃園市衛生局已經派人前往稽查。（示意圖／張鎧乙攝）★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！ Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 生產蘋果西打的大西洋飲料公司平鎮廠遭民眾投訴，指2、3月飲料出現不明沉澱物，已有部分經銷商將產品退回公司，但有部分流入市面。桃園市衛生局表示，今天已經派員前往稽查。 有民眾投訴，當時水質有問題，但還是被要求繼續工作，而4月初有經銷商發現蘋果西打有不明沉澱物，雖然有些退回，但還是有部分流到市面。 桃園市衛生局表示，20日接獲檢舉，21日派員前往稽查，目前稽查員已經在現場了解狀況中。 #桃園市 #蘋果西打 #桃園市 #衛生局 #食安 也許您會感興趣 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。