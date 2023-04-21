大陸央視新聞用戶端報導，大陸全國人大常委會法制工作委員會21日舉行記者會。十四屆全國人大常委會第二次委員長會議決定，十四屆全國人大常委會第二次會議將於24日至26日在北京舉行。委員長會議建議審議《反間諜法》修訂草案、「青藏高原生態保護法」草案、「無障礙環境建設法」草案等。《反間諜法》修訂擬完善關於網路間諜行為的規定。
《反間諜法》修訂草案即將提請十四屆全國人大常委會第二次會議審議。
全國人大常委會法工委發言人臧鐵偉21日通報了修訂草案三審稿擬作的主要修改：
一是，完善關於網路間諜行為的規定，針對資訊網路的特點，明確間諜組織及其代理人等針對國家機關、涉密單位或者關鍵資訊基礎設施等的網路攻擊、侵入、干擾、控制、破壞等活動，屬於間諜行為。
二是，平衡賦權與限權，增加救濟程序，規定經採取相關措施，涉及間諜行為的網路安全風險或者資訊內容已經消除的，有關部門應當及時作出恢復傳輸和相關服務的決定。
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