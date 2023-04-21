台達電永續長周志宏（後右2）、海科館長陳素芬（後左2）與小朋友們一起動手復育珊瑚。（張志康攝）

準備移植到潮境海灣的珊瑚。（張志康攝）

台達電子文教基金會與國立海洋科技博物館、亞洲大學21日宣布共同策畫的「地球．脈動中－生態與藝術特展」在海科館正式開幕。海科館館長陳素芬提議將目標調整為三年復育1.5萬株珊瑚外，台達電永續長周志宏也在會中表示，這次特展的電力都將由台達電的綠電支應。

這次台達電與海科館共同策畫的「地球．脈動中－生態與藝術特展」去年在亞洲大學美術館首次展出，今年除延續展示英國廣播公司（BBC）《生靈奇蹟》攝影作品、台灣當代藝術家江賢二、楊恩生的畫作，大地藝術家李蕢至珊瑚復育裝置《孕生》，等作品外，更打造「珊瑚復育體驗區」，開放民眾認養，由專業人員帶領學員選取珊瑚苗，親手操作分株，待珊瑚苗長成，未來將陸續移植至潮境海灣資源保育區，協助復原珊瑚棲地。

周志宏說，由於全球暖化，海洋表面溫度創下歷史新高紀錄，也為珊瑚帶來白化危機，台灣目前已經有107種珊瑚被列入受威脅物種名單。有鑒於此，企業應做出更多自然保育的承諾、或投入相關資源。

周志宏表示，台達電2022年便已經正式將「生物多樣性」納入公司永續策略，也藉這次的活動，結合招募的台達海洋志工約60人、量身特製的自動化設備，希望朝三年復育1.5萬株珊瑚邁進，積極回應聯合國永續發展目標。

陳素芬指出，2020年起海科館與台達電攜手合作，選定東北角原生珊瑚種，利用台達提供的養殖燈具與控制系統，完善珊瑚室內養殖環境，目前一年內已培育珊瑚苗1203株，世界地球日（4／22）當天，海科館與台達基金會的志工，也會將成長狀況良好的珊瑚，移植到潮境海灣資源保育區周圍海域，豐富海洋保育區的生物多樣性。

與去年的特展不同，這次特別加入了珊瑚復育體驗活動，自4月21日到10月10日的展覽期間，假日時段的體驗，有興趣的民眾可以上網預約，前100名認養者，可獲得由台達基金會與亞洲大學合作、數位生成藝術家劉乃廷所創作的珊瑚藝術NFT。