受到傷勢困擾，本季洋基先發外野組合還沒有辦法固定下來，19場比賽已經有7名不同的外野手先發上陣，但近期洋基迎來好消息，2021年外野金手套得主貝德（Harrison Bader）即將在小聯盟2A開始復健賽，有望緩解洋基傷兵潮。
主要位置為中外野的貝德，因熱身賽不幸拉傷斜方肌，本季春訓只出賽6場，只能從傷兵名單迎接開季，貝德金手套等級的防守，將替陣容帶來非常大的幫助，包括讓「法官」賈吉（Aaron Judge）專心在右外野位置，也能取代表現持續低迷的希克斯（Aaron Hicks）。
攤開洋基外野手名單，只有賈吉本季保持全勤，卡布瑞拉（Oswaldo Cabrera）、寇迪羅（Franchy Cordero）是經常與他搭配的外野組合，但按照兩人目前為止的打擊成績，這並不是長遠之計，尤其在史坦頓（Giancarlo Stanton）又躺進傷兵名單的情況下，洋基的外野欠缺足夠火力。
雖然貝德生涯OPS+是未及聯盟平均的97，去年代表洋基的14場例行賽僅繳出2成17打擊率，但來到高張力的季後賽，貝德在短短的9場出賽當中，打出全隊最多的5支全壘打，長打率高達8成33，展現十足的長打火力。
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