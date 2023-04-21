純植物性來源的飲食新浪潮已成國際趨勢。而吃有機蔬食為「食」踐減碳以及參與永續行動最容易的方式。（陳韻萍攝）

「秧悦佛陀飯」將穀物、蔬菜、水果、植物性蛋白質為主的食材全部集中在一個碗中，一次攝取到各種營養並具備高飽足感。（陳韻萍攝）

秧悦美地度假酒店倡議「行動實踐ESG，向永續發展邁進」，邀請南山人壽、迅杰科技等企業團體共同認養小農，在ESG永續道路上共好。（陳韻萍攝）

歐洲議會18日一連批准了數項重大氣候政策，輸入產品到歐盟的業者，自2026年開始需支付碳關稅，節能減碳已是全球刻不容緩的議題。4月22日國際地球日來臨前，花蓮縣政府、君達集團旗下秧悦美地度假酒店共同倡議「愛地球吃有機．蔬食低碳挺永續」，推動綠色餐飲與綠色旅遊為永續發展盡心力，每一天都愛地球。

綠食尚風氣夯 低碳蔬食健康又環保

根據2021年聯合國氣候變遷大會（COP26）報告指出，溫室氣體排放的來源大約有18％來自於農牧業，每人每天只要吃一餐蔬食就可以為地球減碳約2公斤，而每人改吃素一天，就可減少4.1公斤二氧化碳的排放量，等於180到360棵樹一天內二氧化碳的吸收量，以純植物性來源的飲食新浪潮已成國際趨勢。而吃有機蔬食為「食」踐減碳以及參與永續行動最容易的方式。

不只是綠色飲食，綠色旅遊風潮也興起，越來越多旅宿業者開始推動環保低碳的永續旅行，知名統計網站RankingRoyals根據旅遊訂房網站Booking.com，全球超過2.4億客戶反饋統計，花蓮縣為2023年全球最佳旅遊城市第2名。

本身茹素10餘年的花蓮縣長徐榛蔚今(21)日受邀出席活動，她分享全台4成的有機米來自於花蓮，3成有機小農也在花蓮，有機蔬食是推動環境永續的重要推手，而在有續這條路上，花蓮已經推動25年了，永續已是花蓮的日常。綠色、環保與有機儼然已成為花蓮的另一個代名詞，因此更適合發展與自然和諧共存綠色飲的特色旅遊。徐榛蔚也提到花蓮生質能源中心將在今年啟動，讓「零廢棄、全循環」逐步落實民眾的生活中。

緊鄰中央山脈的花蓮度假型飯店秧悦美地，主推有機香草和七感療癒的新型態度假方式，向來支持在地小農，館內餐廳所推出的料理，食材也多出自於在地小農。隨著世界地球日的到來，秧悦美地度假酒店為傳遞「吃蔬食救地球」的概念，特聘知名營養師謝宜芳調配具有能量的蔬食「秧悦佛陀飯（Buddha Bowl）」，這碗佛陀飯如僧侶的化緣缽，命名由此而來。「秧悦佛陀飯」將穀物、蔬菜、水果、植物性蛋白質為主的食材全部集中在一個碗中，一次攝取到各種營養並具備高飽足感，同時達到永續、在地、有機、低碳蔬食的目標，這碗佛陀飯之後在飯店也可以吃到。

企業踴躍綠色採購 提升ESG社會責任

君達集團董事長尹純綢表示台灣承諾「2050淨零排放」，推動永續更是責無旁貸，企業正在尋求改變貿易與採購方式，如以綠化、永續農業（有機產品）、綠色旅遊做為提升ESG中的「社會責任」與「在地社區關係」以達成永續的目標。

秧悦美地度假酒店倡議「行動實踐ESG，向永續發展邁進」，攜手企業在永續的道路同行，邀請南山人壽、迅杰科技等企業團體共同認養小農，邀集大家多吃有機，讓小農經濟呈現多元共榮的態勢，以行動力挺在地有機小農在ESG永續道路上共好。今日共同認養小農金額超過100萬元，主要是以悅農協盟小農種植的有機米為大宗，總共認購3.6公噸，其他包括以花蓮1號黃豆製成的有機豆奶、小油菊、金針、果乾等農產品。