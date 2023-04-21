陳姓男子獨資經營全台19家連鎖美髮沙龍店，其中位於高雄新興區的分店，前年疫情期間向經濟部請領80萬元防疫補貼後閃電關門，經濟部要求繳回未果，移送執行署高雄分署強制執行。執行官發現，陳男個人戶頭僅有8萬餘元，查出他在台北還投資另一家沙龍公司，扣押他的工作薪資後，才逼陳男乖乖吐回補助款。

前年疫情期間，經濟部為協助中小企業渡過難關，開放申請「商業服務業受COVID-19疫情影響之艱困事業營業衝擊補貼款」，陳男名下有19家沙龍連鎖店，他利用高雄一家分店順利請領80萬元補助款後，隨即宣告歇業。

經濟部事後發現，認為陳男的分店不符補貼申請要件，依法追繳80萬元，但陳男置之不理，案件移送執行署高雄分署強制執行。

執行官接手案件，想直接從陳男名下帳戶扣款，但執行官發現，陳男身為19家知名連鎖沙龍店的老闆，私人帳戶只有8萬餘元存款，根本不足以查扣。但執行官清查陳男財產時發現，他在台北市大安區投資另一家沙龍公司，還擔任董事長，立刻發文查扣陳男的工作薪資。

陳男發現自己的財庫被發現，只好乖乖匯款71萬元，吐回補助款。高雄分署呼籲，如因違規遭移送機關裁罰或追繳已補貼款項，應主動繳納，切勿置之不理，以免遭受強制執行，如因經濟困難無法一次完納，可檢具相關證明文件向高雄分署辦理分期繳納。