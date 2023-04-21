為降低權證發行人調節避險部位之稅負成本，以提升其報價品質及投資人參與權證市場意願，促進權證市場發展，財政部參採金融監督管理委員會意見，擬具「證券交易稅條例部分條文」修正草案，併同立法委員曾銘宗等20人、江永昌等17人及台灣民眾黨立法院黨團提案之「證券交易稅條例增訂第2條之3」條文草案，經先前立法院第10屆第7會期財政委員會第7次全體委員會議審查完竣，在朝野立法委員共識下，依行政院提案版本審查通過。

條例修正草案重點，增訂經目的事業主管機關核准發行認購(售)權證，於該權證上市或上櫃日至到期日期間，基於履行報價責任規定及風險管理目的，自本條文生效日起5年內，出賣認購(售)權證避險專戶內經目的事業主管機關核可之標的股票者，其每日交易成交總金額在避險必要範圍內之部分，證券交易稅稅率由現行千分之3調降為千分之1。

修法也要求券商應將避險專戶中的交易明細列具清單，在期限內送交國稅局；另也調整證交稅條例滯納金計算方式，回歸稅捐稽徵法規定，每逾期三日加徵1%。

財政部先前說到，修法預計可增加6億元的證券交易稅，以及增加2億元的營利事業所得稅。財政部表示，未來權證避險降稅三讀通過後，將與金管會針對避險必要範圍認定基準等訂定子法。