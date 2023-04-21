查核小組聽取重劃會施工簡報，由左至右，內政部土地重劃工程處北一分隊長吳賢宗、新竹市府地政處長何憲棋、市府參議陳永源。（新竹市政府提供／王惠慧新竹傳真）

新竹市光埔二期自辦市地重劃區面積廣達97公頃，為新竹市歷年來最大規模的土地開發案件，目前重劃工程總進度已達30％，市府日前邀請相關局處單位，以及內政部土地重劃工程處率員到場共同查核，市府也成立工程施工查核小組，確保公共工程品質無虞。

市府指出，光埔二期重劃區內規劃約22公頃公園綠地、16公頃道路用地如慈濟路、慈祥路、關新路等延伸段，公共設施約佔40％，對於改善竹科周邊及關埔地區交通、提升當地生活機能、休憩品質與經濟發展均有莫大效益。

光譜二期受到各界高度重視，市府表示，將確保各項公共設施工程如期如質完成，除定期追蹤工程進度，更指派市府陳永源參議擔任召集人，由市府相關單位成立工程施工查核小組，定期辦理工程查核。

市府地政處指出，依據獎勵土地所有權人辦理市地重劃辦法第32條之規定，民間自辦市地重劃總工程進度達30％及75％時，應向主管機關申請查核，但因光埔二期自辦市地重劃區面積廣達97公頃，涉及道路、排水、污水、維生管線、公園景觀等多種工程，施工介面與涉及主管單位多元且複雜，因此提高工程查核密度，於工程進度達15％、30％、45％、60％、75％、90％時皆辦理查核。

地政處指出，光埔二期自辦市地重劃工程由民間自行發包施作，但開發完成後，公共設施仍須交由市府接管維護供公眾使用，因此重劃工程品質、公共安全，與市民及市府利益攸關。目前重劃工程總進度已達30％，除相關局處單位外，市府也邀請內政部土地重劃工程處率員共同查核，盼藉內政部督導各縣市重劃工程的經驗，提供工程實務交流與建議。

市府表示，現地查核作業當天，與會單位不僅督導工程進度與施工品質，也一併了解目前施工困境，共同研商解決對策，加速辦理重劃相關作業，並在安全無虞的情況下，提早開放公共設施予民眾使用。