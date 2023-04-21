知名婦產科禾馨集團營運長林思宏，去年因詐保6700多萬遭北檢起訴，10日凌晨又傳出他在信義區喝酒後開車返家，並在麥帥二樓遭警方查獲，酒測值0.62被依公共危險罪送辦，禾馨21日發聲明道歉，表示林已非營運長沒有行政職，就是所內的醫師，但對其行為深感震驚憤怒，禾馨將深切反省。

43歲的林思宏10日凌晨2時52分，開車行經麥帥二橋時，被內湖警方臨檢，發現他滿身酒氣，酒測高達0.62，林供稱自己在信義區餐酒館與友人喝酒，心存僥倖開車返家，警訊後被依公共危險罪送辦。

禾馨林思宏（當時為營運長）在內的多人，去年8月因假造疫苗施打名冊，先被依偽造文書起訴，後又被北檢查出，非法協助80名產婦製作「胎位不正」診斷證明，據此向保險公司申請給付，詐得6738萬餘元，林思宏等5名禾馨醫師事後都被起訴。

林思宏傳出酒駕後，禾馨也發出聲明致歉，但強調林已未擔任營運長一職，就是診所一般醫師，但「對此深感震驚和憤怒，引起大眾關注浪費社會資源，診所感到非常遺憾與抱歉並將深切反省。」

禾馨表示，向來嚴格規範醫師切勿觸法，已啟動內部稽核機制及懲處措施，進行最嚴格之懲處。再次向社會致歉。」