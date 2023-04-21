智晶光電與經濟部工業局跨域合作，於Touch Taiwan展示「影像擴景顯示器光學準系統」。此產品於2022年SDIA前瞻大賞獲得銅質獎，並於2023年德國紐倫堡Embedded World再次獲得崁入式視覺獎項第二名殊榮，智晶光電是唯一亞洲入圍的公司。

智晶表示，影像擴景顯示器光學準系統是一款可直視型的微型近眼光學裝置，其產品採用高效OLED材料和元器件，實現低功耗、高亮度、顯示對比度高、觀察舒適，即使在逆光下也能顯示簡單的數據和字符串，信息清晰。此外，OLED還具有省電功能，其光機系統採用70mAh鋰電池，使用顯示時間可達20小時，該系統能讓終端製造商的快速開發近眼顯示器設備，並易於整體成本控制。

智晶今年也將推出觸控系列和第二款5.5寸的TADF／HF OLED 顯示器，該款顯示器在相同功耗下，使用TADF高效能螢光材料可將亮度提高125％，實現節能，這些產品廣泛應用於工業設備、門禁設備、可攜式支付等領域。