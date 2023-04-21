「質男主廚」張克勤，被媒體喻為「廚藝界木村拓哉」，外表與實力兼備。(芭達桑原住民主題餐廳提供)

「雙饗山海拼盤」將「山海」主題展現的一覽無遺，端上時絕對讓人眼睛為之一亮。(芭達桑原住民主題餐廳提供)

「馬告XO醬爆三目蟹佐刺蔥軟法麵包」層次豐富，令人吃到心滿意足。(芭達桑原住民主題餐廳提供)

迎接疫情趨緩後的第一個母親節，餐飲業者紛紛端出各種美食饗宴搶攻孝親商機。位於新北八里的「芭達桑原住民主題餐廳」，主打來自部落的美味，主廚張克勤以「山海」為軸線，推出期間限定的母親節大餐，吃得到鹿野雞、滷水鳳爪、鴨肉卷、金沙炸魚皮等海陸好滋味，提供民眾不一樣的母親節大餐。

被媒體喻為「廚藝界木村拓哉」的「質男主廚」張克勤，不只擁有高顏值，他曾摘下世界廚王爭霸賽冠軍，在新生代廚師中實力堅強。2006年，他一手打造「芭達桑原住民主題餐廳」，雖然位處新北八里，交通不算方便，來自部落的好滋味，經過主廚精湛的手藝，輕鬆收服一票死忠粉絲，也是不少饕客聚餐的口袋名單。瞄準母親節孝親需求，主廚張克勤以「山海」為主題，結合原住民在山野間採收的美味，與在大海撈捕的漁獲，用自身擅長的粵菜與各國獨特料理風味進行烹調，打造兩款母親節限定套餐。

母親節套餐有8至10人份的「粉愛媽咪澎湃饗宴」，菜色包含「雙饗山海拼盤」、「招牌蒜金脆皮鹿野雞」、「馬告XO醬爆三目蟹佐刺蔥軟法麵包」等10道料理，將「山海」主題展現的一覽無遺。另有4到5人共享的「啾愛媽咪一品宴」。

套餐中最吸睛的就是山海拼盤，吃得到麻香滷水鳳爪、炙燒鴨肉卷、柑橘拌鮮蝦，甚至還有帶有泰式口味的金沙炸魚皮與是拉差酸辣中卷，菜式色彩鮮豔，令人眼睛一亮，食欲也跟著打開。而店內最招牌的「蒜金脆皮鹿野雞」，以不過度餵養的放山鹿野雞為主食材，鹿野雞肉質鮮嫩，油脂甘甜，以獨家調配的原民香料、南投的梅子與大把蒜頭打成醬汁，泡製3天，接著再放進特殊打造的烤爐中烘烤，取出再回烤的動作重複三次，時間掌控尤為重要，這也是張克勤主廚多年專研出的技術。配料則以蒜頭為主，內含豐富蒜精，蒜香氣盡情釋放，雞皮更加酥脆，雞肉吃起來還保有豐富雞汁，雞油滴淋在烤地瓜上，吸滿原湯雞汁的地瓜，是最涮嘴的配菜。

「馬告XO醬爆三目蟹佐刺蔥軟法麵包」由主廚張克勤以原住民代表性的香料「馬告」做為基底，加進干貝與金華腿等食材爆香製成XO醬，味道鮮中帶些許辣味，三目蟹先在油鍋用旺火快速加熱，再放進獨家的馬告XO醬大火拌炒，提升蟹肉的鮮甜；搭配另一款原住民相當具代表性的「刺蔥」製作的軟法麵包，結合原民與法式食材、技法，口感層次豐富，令人吃完感到心滿意足。

「芭達桑原住民主題餐廳」今年母親節獻上8至10人份的「粉愛媽咪澎湃饗宴」，售價8888元加1成；供小家庭4到5人共享的「啾愛媽咪一品宴」，售價4888元加1成，販售期間從5月6日至5月14日止，整周全天候供應。