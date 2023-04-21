美兩核航母要退役 兩濱海艦要外賣

根據美國海軍最新的遠程造艦計畫，好把為數約485艘的艦隊現代化，48歲的「尼米茲」號（USS Nimitz，CVN-68）核航母在延役13個月後，將於2026年5月退役。

而「艾森豪」號（USS Dwight D. Eisenhower，CVN 69）航母在沒有延役計畫下，將追隨它的腳步，在2027年退役。此外，兩艘獨立級（Independence class）濱海戰鬥艦也將外賣給別國部隊。

據《美國海軍研究協會新聞》（USNI News）和《大眾機械》（Popular Mechanics）網報導，數十年來，這兩艘核航母在軍事衝突中扮演要角的美國航母將功成身退。

「尼米茲」號是1975年服役，排水量超過10萬噸，是世上最大的戰艦之一，可以搭載多達90架固定翼戰機和直升機，艦上約有6,000名機組員。由於採用兩座西屋（Westinghouse）的A4W核反應爐提供動力，它的航程無限，而航速則超過30 節。

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至於1977年服役的「艾森豪」號也和「尼米茲」號一樣，能搭載多達90架固定翼戰機和直升機，艦上約有6,000名機組員。然而，隨著兩艘航母退役的日子逐漸逼近，福特級新航母「企業」號（USS Enterprise，CVN-80）和「多瑞斯米勒號」（USS Doris Miller，CVN-81）目前卻都還在維吉尼亞州的紐波特紐斯造船廠（NNS）打造。

另一方面，先後在2015和2016年服役的獨立級濱海戰鬥艦「傑克森」號（USS Jackson，LCS 6）和「蒙哥馬利」號（USS Montgomery，LCS-8），則在25年的服役期尚未滿，也還沒來得及讓人留下太深刻印象的狀況下，就要外賣給他國海軍了。

美國海軍共有23艘濱海戰鬥艦（LCS）服役，但海軍官員說，已調整反水雷任務，而這意味著需求量降低，只需要15艘。長久以來，濱海戰鬥艦因缺乏裝甲、火力和備用裝置，很容易遭敵軍攻擊，又容易出意外，而飽受批評。此外，它們還有成本超支和可靠性問題。