Through the contact 💪



45 for Book pic.twitter.com/qGyEcc4kaE — Phoenix Suns (@Suns) April 21, 2023

太陽當家射手戴文布克展現無人能擋的凶猛火力！戴文布克21日攻下全場最高45分，外加7籃板、3助攻、3抄截、2火鍋的全能演出，帶領太陽129比124力挫少了里歐納德(膝傷)的地主快艇，搶下季後賽首輪第2勝(1敗)，也重新拿回首輪主場優勢，接下來G4將於23日續在洛杉磯進行。

就算面對少了里歐納德、保羅喬治的快艇，太陽一開賽仍陷落後劣勢，關鍵是守不住鮑威爾，幸好上半場結束前，杜蘭特、保羅與戴文布克接連投進三分球，帶起一波9比0，幫助太陽打完上半場，取得54比51領先，布克半場21分，鮑威爾22分。

太陽第三節開始就打出8比2，轉眼擴大領先到13分，可是身為地主的快艇仍然緊咬不放，打到最後兩分鐘一度追到只差3分，幸好克雷格最後1分24秒投進三分球，戴文布克又在最後42秒完成三分打，太陽重新領先9分，就算鮑威爾馬上完成四分打，杜蘭特最後19秒兩罰俱中，提前確保太陽勝局。

除了戴文布克全能演出，杜蘭特也幫太陽攻下28分，且有6籃板、5助攻，克雷格15分，艾頓12分、11籃板，保羅11分、7助攻與3抄截；快艇以鮑威爾42分最高，韋斯布魯克也有30分、11助攻與8籃板的接近大三元數據，卻無法扭轉場上局面。