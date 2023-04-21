美國眾議院中國問題特別委員會於美東時間19日舉行台海兵推，主席蓋拉格（Mike Gallagher）表示，結果顯示戰爭代價高昂。對此，前空軍司令張延廷則認為，儘管美國對台海非常關心，但對介入時機隻字不提；另他也點出，中國大陸無人偵察機「無偵8」（WZ-8）性能優越，國防部要認真面對。

張延廷21日在接受《中評社》採訪時提到，無偵8、轟-6K型轟炸機皆是中國大陸近年來相當強大的武器，尤其是無偵8能飛到15萬英尺的高空，約是航行在空氣稀薄的內太空中，且能達到6馬赫，台灣當下難以抗衡。

張還指出，中國大陸政府在漳州、惠安、浙江都有戰備機場，且無偵8本身俱備航程遠、速度快的特性，台灣方面要打下來相當困難，我國防部對此一定要嚴肅面對。

另對於美國眾議院近期舉行的兵推，張延廷也直言，自己的態度是相當悲觀的，「台灣政府要少吹牛、多備戰」，不然買再多武器都無法應對。另他還指出，美國公布此次的兵推結果，還有部分沒說出來，最重要的就是「介入的時機」，台灣方面一定要比美國更認真、更謹慎地看待。

張延廷強調，蔡政府應務實面對兩岸問題，別遮遮掩掩、欲語還休，且比加強戰備還重要的是避戰，因為台灣人口密集、工廠林立、還有相當程度的城市化，更不該去主動挑戰、送上火線。