「I circle高效能智慧回收機」可回收寶特瓶及電池，設於新北市政府B1的7-ELEVEN新北市門市前。（陳慰慈攝）

為建立民眾循環經濟、綠色消費的觀念，新北市政府B1的7-ELEVEN新北市門市設置「I circle高效能智慧回收機」、「OPEN iECO循環杯機」及販售寶特瓶回收再製品的「永續商品專區」，新北市環保局今舉辦記者會，由OPEN小將開箱介紹店內的循環經濟設施。

響應422地球日，新北市環保局與統一超商、統奕包裝股份有限公司及遠東新世紀股份有限公司合作，將7-ELEVEN新北市門市打造為全台第一家完整循環經濟建置設施門市，同時也是「永續循環標竿店」。

統奕包裝表示，「I circle高效能智慧回收機」可回收寶特瓶及電池，目前新北轄內已鋪機21台，為全台設置數量最多的縣市，透過I circle已回收寶特瓶40萬瓶、電池逾28萬顆。

另配合環保署循環杯政策，統一企業推出「OPEN iECO循環杯機」，新北市轄內已有184間門市設置，設置數量亦為全台之冠，目前已租借循環杯逾5000杯次。

而「永續商品專區」則是將I circle所回收的寶特瓶循環再利用，透過與遠東新世紀、腦麻協會合作，利用回收寶特紗製作成提袋、購物袋等商品後，回到永續商品專區販售，形成循環經濟，未來將陸續推出更多回收再製的商品，提供購物時有更多永續減碳的新選擇。

統一超商表示，為響應地球日及新北市擴大限塑政策，統一超商加碼推出「新北市限塑愛地球，邀請您一同來減塑」活動，5月1日起消費者到新北市有智慧回收機的21家統一超商門市，單次回收透明無色寶特瓶20個或廢乾電池20顆，憑當日列印的購物抵用券，可免費兌換大杯拿鐵和特大杯美式咖啡，每店限量100杯。

環保局鼓勵更多企業以兼顧環境保護和經濟發展為目標，加入推動循環經濟的行列，同時也呼籲民眾養成自備環保餐具、減少使用一次性用品等習慣，以行動落實源頭減量，為地球環境盡一份力。