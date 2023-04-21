前總統陳水扁表達支持現任立委賴惠員連任。（程炳璋攝）

民進黨台南市第1選區立委初選即將全民調，現任立委賴惠員在初選告急下，21日請出耘非凡「厝邊」陳水扁站台，他舉1994年台北市長初選時的「長扁之爭」為例，呼籲台南民進黨內雙姝鬩牆可以競爭不要惡鬥，高舉賴惠員的手喊「好立委，要繼續」。

民進黨台南市第1選區立委初選大戰，賴惠員與前觀旅局長郭貞慧殺到民調前夕，坊間已出現「黃金交叉」傳聞，賴惠員大喊選情告急，請出前總統陳水扁出面站台。

還是保外就醫身分的阿扁，搬到女兒陳幸妤居住的台南市東區耘非凡大樓內，與賴惠員算是「鄰居」情誼，他21日搭車到新營區賴惠員服務處總部，高舉賴惠員雙手喊凍蒜，還接受專訪，全因賴在他政治落難時仍不離不棄，全力相挺，讓他十分感動。

陳水扁舉自己1994年參加台北市長初選時，面對黨內另一政治明星謝長廷的競爭，最後在對方很有風度放棄第2階段民調下，順利勝出，讚揚是1場黨內模範初選。

相比之下，陳水扁認為這次民進黨台南市立委初選過程缺乏民主風度，例如在人家的住家旁邊掛看板，這種動作非常過份，有失厚道。呼籲可以競爭，不要惡鬥。他看好民進黨明年的台南市立委仍可6席全上，高舉賴惠員手喊凍蒜，要求「好立委，要繼續」。

賴惠員對阿扁出面力挺感到暖心，「有如吃了定心丸」，仍希望黨內選舉是和平競爭，不要抹黑與烏賊戰。