夾腳拖的家。（OwlStay故事所提供）

夾腳拖的家 。（OwlStay故事所提供）

夾腳拖的家後樂園。（OwlStay故事所提供）

旅宿「夾腳拖的家 花園」座落於繁華熱鬧的台北中山商圈中，這棟建於1970年代的現代主義建築，原先是由日式理髮店、貿易行等各類商社與一般住戶承租，團隊在遇到這棟建築時，外觀雖已隨著時間逐漸斑駁凋零，然而鐵皮屋底下隱藏著美麗的弧線，將其拆開後得以重見日光，團隊與本土建築團隊合作重新翻修，賦予這棟老建物嶄新姿態，繼續向旅人訴說新的故事。

延續現代主義建築的極簡、色彩少的特質，旅宿「夾腳拖的家 花園」建築以白色為主體，為提升整體採光而撤除鐵皮屋頂，並於住宿空間內打造天井，盡可能讓自然光照入每個空間，翻修老建築時也盡量維持原有樣態，例如天臺、建築體外牆的洗石子、磨石子地板、老花窗、裸露水電表等，讓旅人得以一窺台灣早期建築特色與過往生活樣貌。

夾腳拖的家，溫柔對待地球。（OwlStay故事所提供）

Natsu 剪紙創作。（OwlStay故事所提供）

作為青年旅館，團隊希望觸發旅人們彼此交流與探索的能量，於是規劃出中庭、廚房、交誼廳等大量公共空間，讓旅人們得以在此分享、交流與探索不同可能性，同時提供單人房、雙人房、三人房、四人房、宿舍背包房等多種房型，無論是獨自旅行還是結伴成行、想獨處或是展開交流，都能在這座城市中的花園裡，找到屬於自己的一方天地。

好初早餐，圖為主理人Matt。（OwlStay故事所提供）

2020 年旅宿「夾腳拖的家」邀請「好初早餐」進駐，提供旅人最在地的台式創意早餐，迸發出以味蕾為出發點的可能性。「好初早餐」主理人 Matt 自澳洲打工度假回台後，想把澳式咖啡館體驗到的悠閒自在帶進台灣早餐店文化，於是在板橋開設第一間「好初早餐」，將台式早餐融合西式風格研發創意餐點。 Matt 分享：「旅人們的一天常常是從尋覓早餐開始，而我們認為早餐店不只是吃早餐、開啟一天的所在，也是傳遞想法、籌辦活動及展開對話的空間，因此我們希望邀請旅人來體驗台式創意早餐，以及店內充滿趣味的悠閒氛圍，藉由早餐的味蕾刺激，創造屬於自己獨一無二的記憶故事。」

一間書店，圖為主理人Willie。（OwlStay故事所提供）

「一間書店」空間的前身其實是「夾腳拖的家」管家們自發性規劃的「起點書房」，直到 2021 年經營過青旅的主理人威利遇見「夾腳拖的家」團隊，由於雙方皆是愛書之人，也都認為閱讀是旅行的一種方式，因此激盪出「一間書店」，希望透過書店空間創造人與書的邂逅，讓旅人們得以在閱讀的世界中，擴展視野與觀點的可能性，進行一場場因閱讀而起的旅行。

「一間書店」主理人 Willie 對於閱讀有獨到的想法、品味與經營理念，他分享，「閱讀就像是一場旅行，藉由文字探索世界的無限可能，因此我選擇在此處開設書店。」

隨著國門開放、海內外旅客逐漸回流，「夾腳拖的家 花園」從原先的寧靜重回喧囂與熱鬧，OwlStay 團隊也正式推出 2023 年度企劃「众樂園」，其中「众」本身是「眾人」的縮寫，同時又帶有夾腳拖的意象，邀請各地旅人回到這裡，一起在這個場域中探索「可能性」的流動能量。