彰化縣連一家百貨公司都沒有，直到去年11月中友百貨彰化店在選舉前熱鬧動工，彰化縣政府建設處今天也表示已審查通過中友百貨建照，終讓彰化人有機會一圓百貨夢，但因先前才發生國賓影城插旗彰化後又抽腿的事件，大批網友都不看好中友百貨彰化店真的蓋得成，紛紛吐槽「真的開幕再說！」

去年11月10日，號稱投資規模逾40億元的中友百貨彰化店舉辦動工典禮，該投資案占地2150坪，選址在彰化市旭光西路第二停車場用地，由彰縣府與彰化市公所合作以BOT案開發，將興建地下2層、地上14層商業大樓，總營業面積含停車場有3萬坪，完成後將是彰化第一家百貨公司。

然在敲鑼打鼓熱鬧舉辦動土典禮後，該投資案卻遲遲因未取得建照，一直未開工，而且去年12月還發生國賓影城撤資一案，原本與彰化市光復路郵局簽約合作開發的複合式影城投資案，國賓影城在工程動工後決定撤資解約，消息曝光後，地方一片譁然。

在國賓影城投資案撤資的前車之鑑下，中友百貨彰化店投資案會不會又是一場空，格外引人注目。彰縣府建設處表示，中友百貨彰化店開發案因有交通影響評估、都市設計審查等程序必須進行，直到昨天所有該進行的程序都完備後，已通過建照核發。

「真的開幕再說吧！」、「不要蓋到一半跑了，跟郵局那邊一樣。」、「建照？轉頭看一下國賓」、「選舉到了，彰化啥都有了！」、「這個梗還可以玩很久啦」中友百貨彰化店因一直未取建照，因此遭外界質疑「狼來了」，如今該案已得建照，消息曝光後，大批網友仍是相當不看好，網路上一片吐槽聲浪。