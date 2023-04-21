台北市政府為了振興經濟，配合中央普發現金政策推出「消費歡樂抽」活動，並針對於「友好店家」消費的發票與收據，提供抽獎機會加倍的優惠。不過民進黨台北市議員林延鳳質疑，第一波友好店家名單充斥大型企業店家，但夜市、市場業者卻非常少，質疑「肥了企業、瘦了店家」。對此商業處回應，表示會持續與各商圈協會合作，引入在地店家共襄盛舉。

林延鳳表示，北市府配合中央普發現金推出的「2023台北消費歡樂抽」活動，針對民眾於「友好店家」消費的發票與收據，提供加倍的抽獎機會。但第一波公布的友好店家名單，光是「全聯」就有125家約佔11.75％，「美廉社（三商家購）」為93家約佔8.74％，「OK便利店」共61家約佔5.73％；反觀商圈或是小型店家僅只有102家，約佔9.59％，屬夜市、市場者僅有17家，約佔1.6％。同時，名單中更見諸多大型百貨商場如SOGO、遠百、微風、大葉高島屋、101與美麗華等。

林延鳳質疑，「友好店家」充斥大型企業，除了消費雙倍抽獎權益外，更還能透過市府活動或其他行銷管道協助宣傳，「難道全聯、SOGO等大品牌還用得著勞駕北市府宣傳、振興嗎？」林延鳳說，蔣萬安上月宣稱「振興將帶動12萬人次共30億商機」，就是要靠這些大型業者營收「灌水衝量」，小商家難以感受市府振興美意，恐令該振興方案就只是一場秀。

對此商業處方面回應，有關友好店家的招募，持續與各商圈協會合作，引介在地店家共襄盛舉，商業處也持續透過各種管道，邀請北市的商家加入友好店家的行列。商業處強調，這次的計畫之所以會推出眾多面向的購優惠活動，就是希望能夠涵蓋更多的產業類別，同時也希望透過不同產業的鏈結，共同帶動北市經濟動能。