每個人的個性都不同，有些人懂得聆聽對方意見，並結合出大家一致認同的辦法，但有些人不懂得變通，只要一言不合就翻臉，《旺好運》運勢專欄分享容易意見不合就變臉的前3名星座，依序是水瓶座、獅子座、牡羊座，其中第1名的水瓶座對自己觀點非常執著，當有人想法不同時，會表現出強烈態度。

▍第三名：牡羊座

牡羊座性格總是直來直往，所以在意見上，如果他們內心已有明確答案，萬一有人跳出來給予別的想法，他們會瞬間變臉，與對方吵架也完全沒在怕，就是要爭到底。

▍第二名：獅子座

獅子座愛面子，且他們時常單向思考，總是認為自己的想法是對的，即便會讓別人說出想法，但他們毫不參考，只希望大家可以乖乖聽他們的話或安排。

▍第一名：水瓶座

水瓶座討厭被束縛，而且對於自己的觀點非常執著，因此當有人的想法與他們不同，雖然他們其實在意的程度不見得很大，但表現出來的態度卻會很強烈。