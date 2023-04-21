34歲女星景甜2018年曾和桌球好手張繼科公開交往1年，隔年兩人分手，近日網上卻傳出張繼科疑似欠下賭債，出賣了景甜的私密片，張繼科雖第一時間否認並表示蒐證提告，卻引來「大陸第一狗仔」卓偉表示是「罔顧事實」，而此事件的女主角景甜沉默了近1個月，稍早曬出4張自拍照，沒配文字，引來網友關注。

景甜和張繼科分手4年，近日網上流傳他因還不了賭債，就把景甜的私密影音給了債主，要求對方以此去跟景甜要錢，而景甜因此將債主S先生告上法院，張繼科的行為因此引來批評。而他第一時間透過工作室否認，強調張繼科從來不涉及任何債務，「更不存在損害他人隱私以求自保之情況」，已委託律師準備提告。

張繼科發聲明駁斥有出賣他人隱私之行為。（圖／翻攝自張繼科、張繼科工作室微博）

風波爆發後，陸續有5品牌刪文跟張繼科切割，接著傳出張繼科的前女友、「重機女神」痞幼更慘，不僅被男方拍私密照，還因此背債400萬人民幣（約1776萬台幣），但兩人沒回應，不知真偽。「大陸第一狗仔」卓偉受訪時則表示確實接過張繼科債主的電話，但不知是否是傳聞中被抓的S先生。

景甜沉默近一個月後曬出自拍照。（圖／翻攝自景甜微博）

卓偉說，2020年初有人從緬甸連絡上他，稱手上有張繼科給的景甜私密片，也有景甜跟經紀人的電話，請卓偉幫他討債，不管拿到多少錢只要還給緬甸男1700萬即可，而卓偉不肯答應，私下聯繫上景甜請她多注意，當時正在拍戲中的景甜非常崩潰，但因為有了警覺，等對方聯繫上他們時才能及時錄音取證，最後該男因敲詐罪被判7年有期徒刑。

而始終對這一切保持沉默的景甜，今稍早首度曬出自己4張頂著俏麗短髮的自拍照，沒加任何文字，照片中她露出燦笑，似乎想表達心情已經不受影響，雨過天晴，粉絲也為她打氣說：「好久不見甜甜！更更更漂亮惹（了）」、「寶貝我會一直愛你愛你愛你！要繼續開開心心的！」、「是不是又瘦了」、「嗚嗚嗚甜寶又瘦了，最近可以稍微吃點好吃的喔」。

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