衛福部疾病管制署今(21)日表示，今年公費四價流感疫苗已在4月18日完成採購作業，總採購量698萬6,900劑，採適用最有利標、複數決標方式辦理，評選結果已於今日公告，由四家廠商得標，依合約規定於9月底、10月中旬及11月底分三批次交貨。

四家得最有利標的廠商，國光生獲得最大單總共349萬3,450劑(占50％)，其次為為賽諾菲有192萬1,400劑(占27.5％)，第三為台灣東洋拿到86萬4,630劑(占12.4％)，第四為高端疫苗拿下70萬7,420劑(占10.1％)。