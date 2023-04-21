宏碁資訊提供雲端與數位應用整體解決發案，產品服務包括雲端及大量軟體服務、應用開發及其他軟體服務和加值產品。去年營收71.89億元，營業利益5.18億元，稅後淨利4.38億元，財報數字持續創下歷史新高。營收比重方面，雲端及大量軟體服務64％，應用開發及其他軟體服務22％，加值產品14％。

今年第1季營收18.1億元，年增10.2％，主要經常性業務佔比近60％水準，且專案性業務受惠上雲趨勢穩健成長。法人認為，高毛利應用開發業務增長，獲利成長有望優於營收成長，業外因入股資褓，不考慮一次性業外損益下，預期單季每股盈餘近3.5元。

台灣資訊服務產業估計2023年產值2877億元，其中，2023年台灣公有雲市場預估成長至547億元，年增25％，成長性將優於整體產業成長性，宏碁資訊提供大型企業或政府機關授權相關解決方案。另外，生成式AI熱潮席捲全球，AI發展加速各個企業數位化發展，可提供優化生產流程等效益，AI相關服務有利宏碁資訊後續營運成長。

微軟Azure資料中心今年下半年啟用，Azure相關雲端建置服務需求有望增溫，法人估計今年營收有望挑戰80億元，獲利因高毛利應用開發相關業務增溫，業務結構優化，獲利成長率有望優於營收成長率，今年營運續創高可期。

宏碁資訊昨日股價衝上273元掛牌以來新高後收跌，跟隨資訊服務族群跳動，上下震盪幅度依舊達到13.5％。