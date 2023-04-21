路透社報導，法國總統府的聲明並未直接提及台灣，僅稱法美雙方都希望「支持國際法，包括在整個印度太平洋地區的航行自由」。

法國總統府還表示，馬克宏（Emmanuel Macron）已向拜登說明訪中行程的「成果」，但未詳述有哪些成果。

法國總統府也提到，以中期來說，中國可在終結俄羅斯與烏克蘭戰爭方面發揮作用。白宮則未提及這一點。

白宮在聲明中表示，2位領導人「重申維護台灣海峽和平穩定的重要性」，與法方聲明形成鮮明對比。

馬克宏先前接受法國「迴聲報」（Les Echos）及歐洲政治新聞網站Politico訪問時，呼籲歐洲聯盟（EU）減少對美國的依賴，並在全球事務上成為與美、中並列的「第三勢力」，同時警告歐洲不要被捲入「美國步調及中國過度反應」驅動的台灣危機。他這番言論引發盟國批評。

馬克宏過去也曾發表類似言論，但這次時間點恰巧是在他高調訪中之後，以及中國在台灣附近舉行軍事演習之際。東歐國家對此也表達不滿，東歐地區許多政府認為，與美國的關係不容破壞，尤其美國在協助烏克蘭抵禦俄羅斯入侵方面扮演重要角色。

此外，馬克宏沒有依慣例呼籲維持區域現狀，也激怒了盟友。雖然法國外交官試圖淡化這番言論並降低傷害，但今天的聲明沒有提到台灣，可能再次引人關注。