民進黨台北市第2選區立委初選，由北市議員王世堅擊敗現任立委何志偉出線。對此，前桃園市議員王浩宇要求王世堅跟駐美代表蕭美琴道歉，以及到新竹看看林智堅、沈慧虹這幾年的努力，並表示若王世堅不願意做這兩事，很多台派夥伴對他的疑慮到最後都無法解決，要勝選也會很困難。

王浩宇今(21)日在臉書指出，希望王世堅能整合台派力量，也希望王最終能團結所有力量，打敗國民黨對手。王浩宇要求王世堅做兩事，包括一、跟蕭美琴道歉，承認蕭美琴是愛台灣的；二、親自開車到新竹看看林智堅、沈慧虹這幾年有多努力。王浩宇認為，這兩個簡單的條件，如果王世堅都不願意做，很多台派夥伴對他的疑慮到最後都無法解決，要勝選也會很困難，「希望他不要變成第二個高嘉瑜」。

對此，網友則紛紛吐槽表示「開始為不選到底找理由了」、「抄襲仔小智是有什麼政績啦」、「要求他？你對他而言根本不是咖」、「民進黨唯一支持王世堅和高嘉瑜」。

王浩宇8日曾在臉書指出，如果高嘉瑜及王世堅兩個未來不乖，他會跑去登記參選立委。王浩宇強調，他只要拿個2%到3%，高嘉瑜和王世堅就會落選。