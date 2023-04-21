有意挑戰2024總統大位的民眾黨主席柯文哲，於美東時間20日前往華府的跨黨派外交智庫CSIS對談，柯文哲在被問到，會不會因為中國不高興，與美國加強軍事、國防合作等的就不敢做了？柯文哲回應，當然希望兩岸能和平，但底線還是台灣自主，「如果你要侵犯我的底線，那我就只好跟你打了」。

柯文哲前往戰略與國際研究中心(Center for Strategic and International Studies)，與學者Bonny Lin林碧瑩對談。林碧瑩為耶魯大學政治學博士，2015年至2018年在國防部長辦公室任職，曾擔任台灣事務主任、中國事務主任和中國事務高級顧問，目前擔任CSIS 亞洲安全高級研究員和中國力量項目主任。

林碧瑩詢問柯文哲的對中政策，是不是美中之間是想保持一樣的距離？柯文哲表示，這是個動態的平衡，台灣海峽距離是固定的，但兩邊人心距離是會變動的，中國要了解這個道理，「坦白講今天是中國大陸把台灣逼向美國那邊，因為你動不動就飛機飛來飛去，在這情形下，台灣人只好一直往美國那邊靠」。

另外，美國之音記者問，受到九二共識的架構影響，是否找到平衡點或是有替代方案？柯文哲說，一個國家的前途不能寄託在另一個國家的善意上面，一個完全沒有實力上牌桌，根本沒有跟人家argue的能力，當台灣太弱的時候，沒有資格去找平衡點。

柯文哲強調，要備戰才能夠不畏戰，台灣還是要有一定程度的國防力量，至於平衡點，第一是我們要有足夠的實力，第二是想辦法減少對方的敵意，過去20年台灣在國家戰略上最大錯誤是，失去中國人民的喜愛甚至羨慕。

他說，20年前大陸的人民很喜歡台灣，他們甚至到了羨慕台灣的程度，可是現在中國大陸人民對台灣充滿敵意，甚至有一種鄙視的態度，如果這樣的話，平衡點根本就很難，第一，自己實力要強，第二，增加對方對我們的善意，這兩點做不到，平衡點就會一直偏向戰爭過去。

林碧瑩追問柯文哲，會不會因為大陸不高興，與美國加強軍事國防合作就不敢做了？是否會設一個線，要如何平衡？柯文哲回應，台灣民眾黨的對外關係2個原則，台灣自主、兩岸和平，當然希望兩岸能和平，但底線還是台灣自主，台灣要知道自己的底線，要讓彼此知道對方底線是什麼，「如果你要侵犯我的底線，那我就只好跟你打了」。