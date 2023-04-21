警政署未來恐比照海巡署「第二海軍」模式，共同承擔「平戰轉換」。據了解，為了因應大陸武力犯台時，包括科技園區及電廠、天然氣廠等關鍵基礎設首先成為共軍占領目標，警政署已決議擴編保二總隊並「軍事化」大幅增加一倍警力達4000人，分批接受軍事訓練後，配備重機槍及手榴彈、刺針飛彈等個人重型武器，儼然成為「第二陸軍」。

據了解，目前保二總隊僅有三個大隊，主要負責北中南三個重要科技園區以及各地科技工業園區、還有三個核電廠、興達火力電廠、德基電廠及永安天然氣廠等維安任務。

根據規劃，為了因應新的保二總隊換新貌，這批警政署「第二陸軍」未來將全面年輕化，警員及警佐都要50歲以下，警官則55歲以下，超過年齡就要強制調離，保持戰力。

而未來訓練也將與目前警方不同。據了解，未來初次派往保二總隊的官警，全都要40歲以下，且全都要先去陸軍接受軍事教育訓練，熟悉基本單兵及班排城鎮作戰。同時學習操作各式輕型武器。其中包含各式機槍及手榴彈、刺針飛彈。

知情人士指出，第一批可能會在今年8月後開始實施，至少增加700人以上，未來將會逐年增加，擴編到4000人，成為能夠獨立作戰的單位，分派到各重要基礎設施進行維安任務。