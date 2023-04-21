宜家是在1985年在美國費城附近開設第一家商店，當時美國消費者手頭較緊，尋找低價產品，對此宜家希望能贏到市占率。

美國為宜家僅次於德國的第二大市場。Ingka計畫在美國新開8家大型宜家商店，以及9家小型商店，還有更新現有的宜家商店。展店計畫將讓宜家在美國的店鋪數量，從現有51家再增加3分之1。

Ingka的宜家零售業務負責人Tolga Oncu表示，在美國的所有州都看見機會，特別在南方，公司看到巨大需求，而且至今還沒有被開發。

具體的店鋪位置還沒有確定，但是宜家已經確定在舊金山和維吉尼亞州的Arlington市開設新店。

隨著消費者支出減少，美國大型零售商沃爾瑪和線上傢俱零售商Wayfair正在裁員，並關閉商店，這為宜家帶來機會，可以收購更廉價的商店和倉庫空間。Ingka說，將創造2000個工作機會。

Ingka集團2022年在美國市場的總營收為55億歐元。