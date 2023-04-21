明道大學持續積欠教職員薪資，遭教育部再度開罰新台幣20萬元。私校工會發言人尤榮輝認為，該校財務缺口太大，解除專輔學校恐怕無望，也讓外部資金因而卻步，除非發生奇蹟，否則接下來到了5月31日的改善期限，必然被命令停招並改組董事會，走向停辦解散。

明道大學在去年9月被私校退審會列為專輔學校後，之後便爆發欠薪爭議，校內教師指控校方，未發放去年11月薪，在教育部發函督導後，校方才在今年農曆年前補發去年11月的薪水，2月20日則補發去年12月薪資，不過仍積欠今年1、2月份薪資，引發校內教職員工不滿，因此在今年3月成立自救會，要求學校發放積欠薪資。

對於明道大學積欠教職員工薪水，教育部已在3月底裁罰10萬元，勒令必須在4月3日前改善，但學校遲遲未作為，教育部再度於19日開罰20萬元。

教育部表示，明道大學未依規定給付教師薪給，處以第1次裁罰新台幣10萬元罰鍰，並限期於112年4月3日前改善，惟依學校提供之相關說明，仍有未按月支給教師薪給違反〈教師待遇條例〉情形，爰於112年4月19日依法處以該校第2次裁罰新台幣20萬元罰鍰。仍將持續督促學校應確依〈教師待遇條例〉相關規定辦理。

尤榮輝指出，明道大學因財務惡化且明顯影響校務運作，於去年被公告為專輔學校，如今又因欠薪被連續罰款，顯示財務缺口太大，解除專輔恐怕無望，外部資金因而卻步，除非發生奇蹟，否則明道大學一到5月31日改善期限就會被命令停招並改組董事會，走向停辦解散。

尤榮輝提到，明道大學辦學多有爭議，教職員直到學校欠薪才組自救會，為時已晚，組成自救會亦未見積極行動，恐怕無力改變局面，目前只能期待部派公益董事接手處理欠薪問題。呼籲私校教職員團結自救要及時，等學校病入膏肓、被公告為專輔學校才自救就太慢了。