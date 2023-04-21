台北市工務局水利處副工程司方龍乾、高灘地機電管理站站長郭耀崇，涉嫌包庇施作河濱公園水門維護廠商，檢方以涉《犯貪汙治罪條例》諭令郭耀崇50萬交保，方龍乾則收押禁見。而水利處方面也隨即針對有在檢查中放水的疏散門進行檢查，確認功能均正常，水利處表示，已將方龍乾予以停職、郭耀崇調任非主管職，後續全力配合司法單位調查。

水利處21日表示，針對19日司法單位發動搜索案件，清查案情可能涉及「檢查過程中放水」的10座疏散門，已於20日逐一詳細檢查防水功能，檢測結果確認功能均正常。

針對2位任職於該處的涉案人員，水利處表示，方龍乾於20日晚間由台北地方法院裁定羈押禁見後，水利處已隨即於21日上午召開考績會，檢討後依規定予以立即停職；另訊後交保的郭耀崇則已先行調任非主管職務配合調查，後續亦將全力配合司法單位偵辦。

水利處強調，另針對涉案之施工廠商詠灃工程有限公司，水利處將就其涉及違反契約相關規定事項依採購法相關規定辦理提報停權。