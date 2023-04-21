賭王千金何超蓮與大陸男星竇驍18日於峇厘島舉行婚禮，許多演藝圈好友都特別到場祝福，而男方不僅包辦婚禮的策劃，更在婚宴上公開求婚畫面，影片中女方的驚喜反應，逗得在場賓客笑不停。

影片中只見竇驍敷著面膜，趁何超蓮沒注意時，拿著戒指緩緩靠近，等到坐定位後，就在女方面前從棉被中拿出戒指，讓女方又驚又喜喊著：「你在幹嘛啊！怎麼會突然這樣！」不過她也笑道，「哪有人求婚是這樣的」、「好傻眼哦，你幹嘛選這種時間」。

竇驍不顧何超蓮取笑，繼續說道戒指是親手設計的，試圖將焦點放在戒指上，但女方卻在意著男方突如其來的求婚，「求婚不是這樣的，不是要跪下來講一堆然後我會哭嗎，你怎麼這麼好笑，我還敷著面膜，這是什麼鬼啦！」於是女方要求認真一點，男方也準備感性告白卻頻頻破功，讓女方笑到在床上踢腿抗議，「求婚不是應該要很浪漫的嗎」，畫面十分逗趣。

而求婚片段曝光後，引來網友紛紛稱讚，「這種自然的方式真的太好了，很自然但是很甜蜜」、「挺真實的，不用鋪張浪費，這樣就挺好的」、「真的服了竇驍，這樣求婚還沒被打」、「兩人真的好配好可愛」。