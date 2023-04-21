為了支持台灣多元類型音樂發展，與年輕族群一起體驗更豐富的生活樂趣，「TOYOTA一車一樹」冠名贊助「春浪山線音樂節」，除了在本周末（22、23日）於「台中森渼原」露營秘境超Chill登場。TOYOTA氫能電動車MIRAI不僅將進駐展示，同時設置「MIRAI球池樂園」趣味互動攤位。

今年春浪山線重磅卡司已全數解鎖，由搖滾教父伍佰&China Blue領銜演出，集結告五人、陳珊妮、持修、宇宙人、白安、麋先生、Tizzy Bac、怕胖團、康士坦的變化球、拍謝少年等近40組豪華陣容輪番開唱，並邀請日本City-POP質感系潮流樂團Nulbarich及日本嘻哈饒舌天王KREVA來台演出，囊括流行、獨立、搖滾、爵士等多元曲風一次滿足。

為了地球永續發展，達成碳中和願景，TOYOTA致力開發各種電動化車款，來滿足顧客不同的需求，目前已導入BEV電池電動車、PHEV插電式油電複合動力車及HEV油電複合動力車等各式電動化車輛。而今年更首度專案引進最新氫能電動車「TOYOTA MIRAI」，並將於春浪山線音樂節驚喜現身，讓聽團仔們搶先目睹終極環保車輛MIRAI的魅力。

為讓民眾更加了解TOYOTA氫能科技與碳中和中長期戰略，TOYOTA於春浪設置「MIRAI球池樂園」趣味互動攤位，展出氫能電動車MIRAI及純電車bZ4X，只要於春浪活動期間，前往TOYOTA攤位完成指定任務，即可獲得限量春浪x TOYOTA聯名磁鐵及TOYOTA一車一樹環保帆布袋，邀請大家來攤位拍網美照拿好禮。