童綜合胃腸肝膽科經醫師鄭煜明表示，民眾若嚴重胃炎小心淋巴瘤找上門，幽門桿菌恐是禍首。（童綜合醫院提供）

30歲張姓女子長期出現胃痛、腹脹、噁心等症狀，到童綜合醫院胃腸肝膽科求診，經檢查發現患者因感染幽門桿菌，導致慢性胃發炎，出現胃淋巴瘤前期病癥，在使用三合一制酸劑加上抗生素兩周後，成功根除幽門氏桿菌，胃部逐漸恢復正常，建議1年後再追蹤。

童綜合胃腸肝膽科經醫師鄭煜明表示，現代人生活壓力大，自律神經失調，阻礙腸胃功能之臨床症狀與感染幽門桿菌雷同，常常被混為一談，前者可以靠生活飲食調適，後者則必須靠藥物進行滅菌大作戰。

鄭煜明提到，感染率遠高於B型肝炎的幽門桿菌，在台灣盛行率平均達50％，換言之，每兩個人就有一個感染，伴隨有腹部疼痛（尤其空腹）、燒灼感、噁心、打嗝、脹氣，甚至食慾不振、體重不明原因減輕等症狀。其中10歲以下孩童更應注意，不同於成年人較高抵抗力，所以親子之間以嘴餵食或親暱行為要特別注意。

鄭煜明指出，有研究發現，感染者當中有8成沒有症狀，而有2成的感染者出現胃部潰瘍等消化道潰瘍疾病；當胃部長期被幽門桿菌破壞之下，黏膜因此產生的異變也會增加罹患胃癌風險，其中又以胃淋巴瘤最常見。

如同個案張姓患者，3個月前因長期腸胃不適經胃鏡檢查，表現粗糙如荔枝殼，嚴重發炎，經進一步切片採樣檢查，不但曾經感染幽門桿菌，胃腺體周圍更瀰漫淋巴球，是胃淋巴瘤的前期病變，所幸經過三合一藥物滅菌，3個月後再做胃鏡追蹤，菌滅了，胃壁逐漸光滑，淋巴球也變少了，只要1年後再追蹤即可。

鄭煜明強調，幽門桿菌感染者，大多數是從小就已感染，直到成年後，出現消化不良、胃潰瘍、十二指腸潰瘍，甚至是胃癌，才被檢查出來，其餘8成無症狀者只要維持良好生活習慣，不吃刺激性食物如辣、燙、酸，不菸不酒等，是可以和平相處，否則也潛藏日後病變的風險。孩童亦然，大多是無症狀的，家長無需過度緊張，當可能有消化性潰瘍或是其他警訊症狀時，才需做確認。