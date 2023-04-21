斗六三光里絲瓜農取代蜜蜂幫忙授粉。（周麗蘭攝）

人工授粉產生的絲瓜。（周麗蘭攝）

斗六市種植翠玉絲瓜面積70公頃，各家自行留最好的品種，品質相當好，今年初生長期乾旱，加上3月中至4月中蜜蜂缺席，斗六翠玉絲瓜拍賣價格一度衝上每公斤70元天價！

斗六市的翠玉絲瓜特色是烹煮後維持翠綠，口感鮮甜，素有「LV絲瓜」之稱，主要種在古坑綠色隧道附近的三光里。

斗六絲瓜產銷班第九班長彭麗月表示，每年3月中至4月中扮演授粉任務的蜜蜂被龍眼花、荔枝花吸走，絲瓜農必須幫忙授粉，今年氣候異常缺水，授粉成功率降低，加上缺水長不大，今年拍賣價格每公斤一度站上70元，目前約40多元。

彭麗月表示，人工授粉就是拿著公花擦母花的花蕊，為求百分百成功率，每一朵公花只對一朵母花，五分地的絲瓜園要花3個小時授粉，績效不如蜜蜂好。

斗六公所將於5月6日早上10點到下午5點在斗六膨鼠森林公園舉辦絲瓜節，斗六市長林聖爵說，只要消費就可得到1張品嘗絲瓜粥餐券，限量1000分，購買300元以上再送一個野餐墊。

林聖爵表示，當天還有絲瓜闖關遊戲，完成者可獲限量小禮物；喜歡手做的民眾也能體驗絲瓜盆、絲瓜絡肥皂製作，各150名，相關訊息請關注斗六市公所粉絲團。

縣長張麗善今也出席宣傳記者會表示，辦理絲瓜節讓大家知道縣府與公所重視農業， 斗六絲瓜品質良好，利用性很高，除了可以鮮食，還有絲瓜水、絲瓜絡，幾乎沒有剩餘物，歡迎民眾5月6日可以斗六到膨鼠公園享用絲瓜粥、買絲瓜回家。