國民黨立委陳以信（左起）、曾銘宗、謝衣鳳與林為洲21日召開「就業安定基金淪為小金庫！～許銘春不要哭！出來面對！」記者會，針對勞動部動用3000萬就安基金補助高雄市府舉辦25淑女周年紀念活動，是就安基金委員先提案後，再頒布執行要點補助各地方政府，質疑是先射箭再畫靶，要求勞動部長許銘春出面道歉。（張鎧乙攝）

勞動部透過就業安定基金3000萬元，補助高雄市政府舉辦「25淑女50周年紀念活動」，勞動部長許銘春遭綠委質疑而落淚，揚言不幹了。國民黨團今召開記者會，踢爆勞動部就業安定基金早在去年11月，就有審查委員臨時提案，要求補助高市3000萬元辦活動，為讓補助看起來較為合理，勞動部12月才制定補助作業計畫要點，讓不知「內情」的其它縣市政府提出補助申請，卻只能淪為「陪榜」。

總召曾銘宗表示，根據《就業安定基金收支保管及運用辦法》，基金主要設置目的、來源，是企業在進用每一名外籍勞工，繳交一筆費用，用途於增進本國勞工就業和職訓方面。根據就業安定基金今年財務報表顯示，收入275億元，支出352億元，基金都有用在刀口上嗎？是否符合相關法令規定？答案是沒有。

根據《就業安定基金收支保管及運用辦法》第八條規定，勞工代表最多僅有5人。曾銘宗認為，5位勞工代表根本無法充分反映勞工聲音、勞工權利，才會讓就業安定基金成為勞動部長許銘春的小金庫，讓民進黨立委都看不下去，國民黨團對許銘春部長給予最嚴厲譴責，並主張，勞工代表必須提高到10人，才能確保勞工權益。

此外，就業安定基金經費支用，事涉1000萬勞工權益，因此錢必須用在刀口上，發揮最大效益。因此，國民黨團要求審計部對該基金近三年來各項經費支用情形，進行專案查核，確認符合法定用途？是否有浪費或是不當情事？如有不當情事，將追究行政責任、財務責任。

黨團書記長謝衣鳯指出，既然是政府的就業安定基金，應該真正用在協助女性勞動參與、就業，國民黨團將在本會期營業與非營業基金審查時，會提出相關主決議，就業安定基金執行成效，支出規模持續擴增，但青年失業率高卻仍居不下。另外，協助弱勢就業經費不斷提高，但服務效能卻越來越差，欠缺績效指標與管考審核措施。

謝衣鳯直言，就業安定基金管理委員會成員，都由勞動部聘任，顯見勞動部獨攬大權，國民黨團要求許銘春部長需向國人道歉，認真面對問題，提出檢討報告、追究責任，未來就安基金委員會會議紀錄，也必須詳實記錄出席者發言，以利發生爭議時，能提供逐字稿、錄音檔作為究責依據。