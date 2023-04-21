日本即將於5月在廣島召開G7峰會，屆時將討論增加對烏克蘭支援的措施，以及強化對俄羅斯制裁力道。

另有外媒提及，美國與烏克蘭盟友正在評估禁止大多數出口品輸往俄羅斯。G7下月於日本召開峰會前夕，官員們正在討論此構想。