機車乘客未戴安全帽被攔查，竟遭開「5張罰單」原因曝。

北市警南港分局同德派出所員警，日前晚間執行巡邏勤務時，在中坡南路發現一輛機車的後座乘客未戴安全帽，員警隨即鳴警笛上前攔查。

警方發現，56歲陳姓駕駛臉紅、說話還散發酒氣，遂對他進行酒測，測出酒測值達0.25，已觸犯公共危險罪，且一查陳男還有酒駕前科，目前為無照駕駛，牌照也已遭吊扣。

擔任臨時工的陳男表示，當晚與朋友吃飯喝酒，想說應該不會被抓到，遂騎車載50歲張姓友人一起返家，不料，因為沒戴安全帽引來警方的注意還是被抓包。

警方除依公共危險罪嫌將陳男逮捕送辦外，另開立酒後駕車、吊扣牌照2年、無照駕駛、未戴安全帽等罰單，張姓乘客依酒駕連坐罰製單舉發，總共開出5張罰單。

警方表示，陳男及乘客不僅須繳納高額罰鍰，車牌將吊扣2年無法使用，還須負上刑事責任，得不償失，提醒民眾喝酒後應找代理駕駛，切勿以身試法、心存僥倖。

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