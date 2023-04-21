2016年是史上最熱的一年，全球平均溫度比起工業革命前高了攝氏1.1度，然而這項紀錄可能很快就會被打破，在氣候變遷和聖嬰現象的推波助瀾下，2023或2024年的全球氣溫極有可能再邁向新高點。

路透社報導，太平洋過去連續三年出現反聖嬰現象（La Nina），稍稍降低了全球平均溫度。但根據氣候模型預測，聖嬰現象（El Nino）很有可能在今年北半球的夏末捲土重來，屆時赤道東風將會減弱、溫暖的海水大幅東移，很有可能導致全球氣溫異常升高。

The world could breach a new average temperature record in 2023 or 2024, fueled by climate change and the anticipated return of the El Nino weather phenomenon, climate scientists say https://t.co/NQsVOEVvkD pic.twitter.com/MTmjhf0ATM — Reuters (@Reuters) April 20, 2023

#ENSO-neutral conditions are expected to continue through the Northern Hemisphere spring, followed by a 62% chance of El Niño developing during May-July 2023. An #ElNino Watch has been issued. https://t.co/5zlzaZ1aZx pic.twitter.com/OqrhgT93MM — NWS Climate Prediction Center (@NWSCPC) April 13, 2023

歐盟氣候監測機構「哥白尼氣候變化服務」（Copernicus Climate Change Service）負責人布諾坦普（Carlo Buontempo ）說，目前還無法確定2023或2024年是否會出現聖嬰現象，但「出現的可能性更高」，甚至會在年底出現增強的趨勢。

倫敦帝國學院葛蘭森氣候變遷研究所（Imperial College London's Grantham Institute for Climate Change）高階講師奧托（Friederike Otto）表示，聖嬰現象將使全球氣候進一步惡化，「2023年很有可能比2016年更熱，尤其是在人類持續燃燒化石燃料，導致全球繼續變暖的情況下。」

世界上多數主要排碳國都訂下在2050年實現淨零排放的目標，但去年全球二氧化碳排放量仍持續上升，全球均溫比工業革命前高出攝氏1.2度，是史上第5暖的一年。