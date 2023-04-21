知名電影YouTube頻道「觸電網電影情報入口網」與片商車庫娛樂去年因版權問題隔空交戰，甚至鬧上法院，近日判決出爐，車庫娛樂全部勝訴，訴訟費用由被告觸電網負擔。可上訴。

車庫娛樂不滿觸電網經營者蔣孟宏在未獲授權的情況下，自行修改、重製車庫娛樂擁有權利之多部影片上傳至YouTube平台營利，2022年4月12日，車庫娛樂依循YouTube平台提供的方針，向觸電網提出「著作權排除侵害」訴訟；如今「智慧財產及商業法院民事判決」結果出爐，觸電網需下架共計118部視聽著作，原告車庫娛樂獲全部勝訴，訴訟費用由被告負擔。

判決確認「原告為系爭視聽著作之專屬被授權人」並認定「被告未經原告同意或授權，公開傳輸系爭視聽著作於系爭頻道，自有侵害原告系爭視聽著作公開傳輸之著作財產權」、「被告確有侵害原告系爭視聽著作之著作財產權。」根據智慧財產及商業法院民事判決，於民國112年1月18日言詞辯論終結，觸電網就附件所示之視聽著作，共計118部視聽著作，於附件「授權期間」欄位所示之期間內，不得於YouTube平台（包含不得使用附件「YouTube鏈結」欄位所示之網路鏈結），於中華民國地區（台、澎、金、馬）內，以公開傳輸方式利用。