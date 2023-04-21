作為德國9大工業大學（TU9）成員校之一的德勒斯登工業大學（Technische Universität Dresden），今(20)日與台灣科技大學簽署科研協議，將締結結合兩校資源，展開校際學術研發合作，包含教師交換講學、跨國研究計畫、實驗室互訪、共同指導博士生、規畫雙邊碩博班雙聯學制，培育跨世代高階工程電資人才。

德勒斯登工業大學來訪台科大，由德國薩克森邦（Sachsen）學術部長根可夫（Dr. Sebastian Gemkow）率德勒斯登工業大學校長施陶丁格 (Prof. Ursula M. Staudinger)一行人前往訪問。

論及兩校合作淵源，台科大表示，雙方早於2007年即已簽署合作備忘錄，迄今累計有30人次交換生、數十名師生參與交換計畫。本次2023年締約科研合作，以工程電子電機等為主要領域，進一步落實合作項目，包含教師交換講學、跨國研究計畫、實驗室互訪、共同指導博士生、規劃雙邊碩博班雙聯學制。

德勒斯登工業大學是德國9大工業大學（TU9）成員校之一，校區位居歐洲中心，以優越突出的醫學、資工、微電子、材料、能源、工程等頂尖研究成果為人熟知。德勒斯登工業大學地理上位於德國工業重鎮薩克森邦 (Saxony)，隨著「薩克森矽谷」（Silicon Saxony）半導體聚落形成茁壯，確立薩克森在機電領域發展實力與重要性。

台科大校長顏家鈺提到，德國以頂尖工業聞名全球，德國工業大學九校聯盟（TU9）是德國9所最重要工業大學，其中有7所學校是台科大姊妹校。

顏家鈺說，台科大與德國雙向學生交換交流最深，迄今赴德與來台交換分別各約400人次，更有多位工程電資領域教師與德國有學術研究合作。台科大與德勒斯登工業大學領域契合，今透過更明確具體的科研締約，拓展合作深度與廣度，可以更具實質效率藉由頂尖人才實質的校際交流合作，深化學術研究產能。