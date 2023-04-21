文化大學將在今年9月16日舉行辦「第一屆世界道家論壇」，論壇將邀請海內外學者探討道家文化及發表相關論文。4月19日文大校長王子奇和陽明山姜太公道場主席羅世新正式簽訂合約書確認雙方合作。羅主席表示，這次的活動希望讓世界看見台灣和道家文化，了解中華傳統優良文化在台灣。

第一屆世界道家論壇將在文化大學舉行，論壇將探討道教文化，並且以發揚傳統文化、推廣陽明山的人文素養為目標。論壇預計會有上百位道教文化相關專家及學者齊聚陽明山文化大學共同發表論文，研究道家思想及文化。

姜太公道場一行人昨天由羅主席率領，文化大學方面由王子奇校長及王志誠副校長親自接待，雙方進行場地會勘及相關論壇細節討論，並且正式簽訂合作契約。

文化大學校長王子奇（右三）和陽明山姜太公道場主席羅世新（右四）正式簽訂合約，確認雙方合作主辦第一屆世界道家論壇研討會。（照片：文化大學提供）

羅主席指出，陽明山是台灣的「聖山」，山明水秀風景優美；而姜太公也是道教宗師、中國第一位政治家、軍事家。這次的道家世界論壇選在姜太公誕辰之際在陽明山舉行，就是要讓全世界對於道家文化有興趣的人都來到台灣寶島，研究道家思想和老莊學說。他也表示，能夠弘揚道家思想、建立世界性的道家信仰，就是姜太公道場及中國道家世界協會的最重要使命。

姜太公道場成立已經十多年，以傳統文化「封神榜」中的「姜太公」為信仰中心、道濟眾生為使命。姜太公道場方面表示，姜太公道場信眾遍布海內外，成立十餘年來，不斷弘揚中華道家文化思想及推廣道法自然的道家核心理念，盼吸引世人至台灣寶島朝聖。