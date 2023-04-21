為協助旅宿業紓緩人力短缺問題，交通部觀光局邀集30家飯店業者，自（21）日起至4月24日在台中世貿展覽館「2023台中國際旅展」設攤徵才，利用旅展人潮擴大徵才效益，釋出逾350個職缺，現場更設置房務工作體驗區，歡迎對旅館工作有興趣的民眾現場了解面談。

國境開放後，來台國際旅客於第一季迎來百萬人次，在全力衝刺台灣觀光之際，觀光局亦積極利用多元管道協助旅宿業者徵才，此次前進台中旅展，邀集涵碧樓、台中福華大飯店、裕元花園酒店、麗寶福容大飯店、芭蕾城市渡假旅店、中天溫泉渡假飯店等大型指標飯店及特色旅館業者於旅展現場徵才。

此外，現場提供台中李方艾美酒店、雲品溫泉酒店日月潭、台中長榮桂冠酒店等30家觀光旅館及旅館，總計超過350個職缺資訊。

為增加大眾對旅館工作的認識，觀光局於旅展攤位現場設置房務工作體驗互動區，模擬旅館客房場景，並邀請飯店現職房務員現場引導民眾體驗房務工作，透過瞭解旅宿業工作，吸引更多有意願者投入旅宿業。

觀光局表示，旅宿業職務多元，需要各種人才的加入，除將持續透過國內大型旅展設攤徵才外，後續也會攜手業者前進校園招募人才，並拍攝宣傳影片扭轉旅宿業因疫情影響之形象，為旅宿業開創多元求才作為！