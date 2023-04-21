苗栗縣公館國中學生黃詣翔等多人榮獲縣府文狀元競賽獎項。（公館國中提供／謝明俊苗栗傳真）

「華星秋月．文狀元」苗栗縣2023年文狀元選拔競賽評選結果揭曉，各年級組文狀元有5年級僑成國小凃恩榳、6年級建國國小李妍萱、7年級文林國中黃筠涵，及8年級公館國中黃詣翔等4人。黃詣翔曾在國小5年級時曾得過秀才獎，之後就常常自己在腦海中想像題目，並試著勾勒可以怎麼抒寫，經過多年自我培訓，果然一鳴驚人。

這次文狀元競賽共有616位各校菁英選手參賽，閱卷作業特別遴聘國內閱讀理解教育領域的教授及專家學者擔任，經評審統一閱卷後表示，優勝者作品能脫穎而出，主要是依據指定題目及內容架構進行流暢行文表達，展現完整語意。除了具豐厚的文學底蘊，構思嚴謹且思路脈絡清晰之外，且能引用個人經驗，結合書中的內容闡述，文筆真情流露，富有情意而不做作，優選作品能充分發揮獨特的思維，各有特色，堪稱是一時之選，難能可貴。

本次競賽國小組共有35校獲獎，國中組共有18校獲獎，共104位學生獲獎。5、6、7、8年級組等4位狀元，各頒發獎金5千元，榜眼8人各頒發獎金4千元，探花12人各頒發金3千元，進士20人各頒發獎金2千元，秀才60人各頒發獎金1千元。

其中，公館國中已經連續2年有學生獲選狀元，顯示師生熟練的閱讀寫作能力，值得讚揚，繼去年7年級組學生宋沛宜榮獲文狀元之後，今年8年級組黃詣翔再次榮獲文狀元，另黃妍希榮獲8年級秀才獎、徐子翔榮獲7年級組探花獎、魏于晴與丘鼎琦分別榮獲秀才獎，共計5人獲獎，消息傳回學校，學校師生倍感鼓舞。

公館國中校長方麗萍說，本校非常重視閱讀與寫作，111年榮獲教育部閱讀磐石獎最高殊榮，見證校方推動閱讀與寫作的用心。其中縣府所舉辦的文狀元選拔競賽，是縣內寫作的最高殊榮，今年由8年級組黃詣翔同學拿下，該校連續二年蟬聯文狀元，要感謝學校國文老師協助學生扎扎實實打下好成績，榮耀自己也榮耀學校。而黃詣翔自身認真努力，在各方面都有好表現，包括在書法與寫字都是常勝軍。

學生黃詣翔說，因為父母親的栽培，從小常常參與各項比賽，有時候成績不錯，有時卻不佳，但因為國小的跌跌撞撞，讓自己吸收不同的養分，因此逐漸成長茁壯，在國中尤其書法更是突飛猛進，常常拿下全縣或是全國的好成績。這一次能夠拿下文狀元，自己非常開心，國小五年級時曾得過秀才獎，之後就常常自己在腦海中想像題目，並試著勾勒可以怎麼抒寫，才讓自己逐漸成長與蛻變，我要很謝謝老師温宜婷、王怡婷2人指導，才有如此佳績，未來將繼續讀書充實，讓自己的寫作能力持續精進。